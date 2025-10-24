Da muratore a cantautore | Sasio pubblica il suo primo album

Napolitoday.it | 24 ott 2025

Il lavoro da muratore, l’amore e l’odio per Napoli, la vita nella penisola flegrea, la passione viscerale per la musica. Parole che riassumono la vita di Sasio, al secolo Salvatore Caranante, e che lui ha riversato nelle tracce del suo primo album da solista, composto da undici tracce. In un. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

