Da Masterchef a Reggio Calabria | parte il tour che valorizza la cucina casalinga italiana

24 ott 2025

Prende il via venerdì 24 ottobre l’iniziativa “Home Restaurant Experience“ di Home Restaurant Hotel, un progetto che vedrà noti food creator esplorare e raccontare le migliori esperienze di cucina casalinga in Italia. La prima tappa è fissata a Reggio Calabria presso il Cibo Libero Home. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

