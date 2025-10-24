Da lì non si può segnare! E invece sì la magia nel derby di Mosca
Il derby di Mosca è del Lokomotiv. Contro il CSKA finisce 3-0 per la squadra allenata da Galaktionov. Allo scadere del primo tempo Dmitriy Vorobyev si inventa un gol surreale: segna direttamente dalla bandierina del calcio d'angolo. La reazione dei compagni di squadra è incredibile!. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
