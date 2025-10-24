Da Gaza a Modena con la borsa di studio IUPALS Nada studierà ingegneria informatica

Modenatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha raggiunto l’Italia nella serata di ieri Nada Ayman Abu Khubaiza, giovane studentessa palestinese selezionata nell’ambito del programma IUPALS – Italian Universities for Palestinian Students, iniziativa nazionale promossa dalla CRUI in collaborazione con il Ministero dell’Università e della. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

