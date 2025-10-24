Prato, 24 ottobre 2025 - Da Galciana all'Europa, sfornando un assist in Conference League a pochi minuti dal suo ingresso in campo a Vienna. "Prima europea" positiva per Eddy Kouadio, che ha dato il suo contributo nel 3-0 con cui la Fiorentina ha battuto nelle scorse ore il Rapid Vienna in Conference. Il difensore classe 2006, cresciuto a Prato da genitori ivoriani, ha coronato per il momento un lungo percorso partito dalla Galcianese, che lo ha accolto da bambino, per poi passare al Tobbiana. Le sue qualità non sono passate inosservate e già nel 2021 la Fiorentina lo volle per il settore giovanile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Da Galciana alla Conference League: Kouadio brilla nella Fiorentina