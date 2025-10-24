Da Elon Musk un milione di dollari per i siti dell' antica Roma
Elon Musk investe un milione di dollari nella tutela e digitalizzazione del patrimonio archeologico della Roma antica in Italia e non solo: sono stati annunciati in Campidoglio gli undici progetti vincitori del programma ‘ Expandere Conscientiae Lumen ‘ promosso da Ancient Rome Live e dall’ American Institute for Roman Culture, finanziato dalla Musk Foundation. Dallo studio subacqueo del porto sommerso di Puteoli (Pozzuoli) alla mappatura digitale dei rilievi della Colonna di Marco Aurelio a Roma, proprio di fronte a Palazzo Chigi. Poi Libia, Giordania, Marocco e altri paesi toccati dall’Impero Romano. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Elon Musk dona un milione di euro per i siti archeologici di Roma https://ift.tt/JTPNy7p - X Vai su X
L'azienda di Elon Musk ha ufficialmente concluso la fase di test del prototipo Block 2. Ma cosa significa questo successo per SpaceX e come sarà Block 3? - facebook.com Vai su Facebook
Elon Musk dona un milione di dollari per l'Antica Roma. Ecco i progetti - Un milione di dollari dalla Musk Foundation per la tutela dei siti archeologici dell’ Antica Roma tramite interventi ad alto contenuto ... Come scrive iltempo.it
Da Elon Musk un milione di dollari per i siti dell'antica Roma - (LaPresse) Elon Musk investe un milione di dollari nella tutela e digitalizzazione del patrimonio archeologico della Roma antica in Italia e ... Segnala stream24.ilsole24ore.com
Musk dona 1 milione di dollari per tutelare siti archeologici di Roma antica - La Musk Foundation finanzia il programma “Expandere Conscientiae Lumen”: Venerdì 24 ottobre l'annuncio in Campidoglio con intervento da remoto di Elon ... Lo riporta msn.com