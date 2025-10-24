Da Elon Musk un milione di dollari per i siti dell' antica Roma

Elon Musk investe un milione di dollari nella tutela e digitalizzazione del patrimonio archeologico della Roma antica in Italia e non solo: sono stati annunciati in Campidoglio gli undici progetti vincitori del programma ‘ Expandere Conscientiae Lumen ‘ promosso da Ancient Rome Live e dall’ American Institute for Roman Culture, finanziato dalla Musk Foundation. Dallo studio subacqueo del porto sommerso di Puteoli (Pozzuoli) alla mappatura digitale dei rilievi della Colonna di Marco Aurelio a Roma, proprio di fronte a Palazzo Chigi. Poi Libia, Giordania, Marocco e altri paesi toccati dall’Impero Romano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

