Un grumo di memoria e di intrecci riemerge dalla palude che già dalla tragica mattinata dell’Epifania del 1980, a Palermo, inghiottì gli accertamenti investigativi sull’assassinio del Presidente della Regione Siciliana Piersanti Mattarella. Più che il nome dell’ex funzionario di Polizia Filippo Piritore la cui carriera, negli anni successivi all’agguato all’erede di Aldo Moro, ha incidentalmente avuto una notevole progressione fino alla nomina a Questore e a Prefetto della Repubblica, la stessa Repubblica che secondo la magistratura palermitana avrebbe servito infedelmente, a provocare un profondo senso di sgomento é il contesto che si intravede nella svolta di un’inchiesta giudiziaria che da 45 anni si avviluppa su sé stessa. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Da Contrada a Piritore, la svolta nel delitto di Piersanti Mattarella