Da Bianca Balti a Paloma Elsesser | il nuovo volto delle ballerine Vara di Ferragamo

Amica.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Piccolo, riconoscibile, perfetto nella sua semplicità: il fiocco Vara di Ferragamo è la dimostrazione che la modernità può avere la forma di un nastro annodato con grazia. È una storia di eleganza nata da un’intuizione, divenuto nel tempo un’icona. Oggi, a quasi cinquant’anni dalla sua creazione, la Maison gli dedica una nuova campagna che ne rinnova il significato, intrecciando artigianalità, femminilità e libertà. Il fiocco che ha fatto storia. A interpretarlo, quasi cinquant’anni dopo, quattro donne che rappresentano altrettante sfumature del suo spirito: Bianca Balti, Fiamma Paternò Castello di San Giuliano, Paloma Elsesser e Hyeri Lee. 🔗 Leggi su Amica.it

da bianca balti a paloma elsesser il nuovo volto delle ballerine vara di ferragamo

© Amica.it - Da Bianca Balti a Paloma Elsesser: il nuovo volto delle ballerine Vara di Ferragamo

Argomenti simili trattati di recente

bianca balti paloma elsesserDa Bianca Balti a Paloma Elsesser: i nuovi volti delle ballerine Vara di Ferregamo - Pratiche ma anche eleganti, come le abbina Bianca Balti e Paloma Elsesser. Segnala amica.it

Bianca Balti, respinta dallo show di Victoria's Secret - C'erano Gigi e Bella Hadid, Emily Ratajkowski, Behati Prinsloo, Ashley Graham, Irina Shayk e Jasmine Tookes nonostante fosse incinta di nove mesi. Si legge su ansa.it

bianca balti paloma elsesserBianca Balti: "Col cancro mi sono sentita vicina alla morte" - La top italiana sopravvissuta al cancro aveva chiesto di partecipare per celebrare con la sfilata di ieri a New York un anno dall'inizio della chemioterapia ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Bianca Balti Paloma Elsesser