Da Bianca Balti a Paloma Elsesser | il nuovo volto delle ballerine Vara di Ferragamo

Piccolo, riconoscibile, perfetto nella sua semplicità: il fiocco Vara di Ferragamo è la dimostrazione che la modernità può avere la forma di un nastro annodato con grazia. È una storia di eleganza nata da un’intuizione, divenuto nel tempo un’icona. Oggi, a quasi cinquant’anni dalla sua creazione, la Maison gli dedica una nuova campagna che ne rinnova il significato, intrecciando artigianalità, femminilità e libertà. Il fiocco che ha fatto storia. A interpretarlo, quasi cinquant’anni dopo, quattro donne che rappresentano altrettante sfumature del suo spirito: Bianca Balti, Fiamma Paternò Castello di San Giuliano, Paloma Elsesser e Hyeri Lee. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Da Bianca Balti a Paloma Elsesser: il nuovo volto delle ballerine Vara di Ferragamo

