Da 50 anni innovazione sostenibilità e terriotrio Telema inaugura la nuova sede
Telema ha inaugurato la nuova sede di Quarto, un intervento che, dopo l’approvazione del progetto di ampliamento da parte del Comune di Piacenza e dopo un anno di lavori, rappresenta un passaggio strategico nel percorso di crescita e innovazione dell’azienda.Telema, della famiglia Fornari, è. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Leggi anche questi approfondimenti
Dieci anni di Salone dei Pagamenti: l’innovazione che unisce banche, fintech e giovani Dal 29 al 31 ottobre l’Allianz MiCo di Milano ospita la decima edizione del Salone dei Pagamenti, l’evento simbolo dell’innovazione finanziaria e digitale promosso dall’As - facebook.com Vai su Facebook
@NeutrikOfficial celebra 50 anni di innovazione! Da powerCON a etherCON, tre design che hanno rivoluzionato la connettività in audio, video e dati. Festeggia con noi a #VisionBroadcast2025: scopri le novità Neutrik e ricevi un esclusivo give-away! https - X Vai su X
Coca-Cola Hbc Italia festeggia 50 anni di crescita e innovazione dello stabilimento di Nogara - Cola Company sul territorio nazionale, festeggia oggi i 50 anni della fabbrica veneta di ... Segnala notizie.tiscali.it