Da 50 anni innovazione sostenibilità e terriotrio Telema inaugura la nuova sede

Telema ha inaugurato la nuova sede di Quarto, un intervento che, dopo l’approvazione del progetto di ampliamento da parte del Comune di Piacenza e dopo un anno di lavori, rappresenta un passaggio strategico nel percorso di crescita e innovazione dell’azienda.Telema, della famiglia Fornari, è. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it