Cutrofiano for Children concerto-evento per la raccolta fondi per i bambini vittime delle guerre

Lecceprima.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CUTROFIANO – A Cutrofiano si canta per i bambini, di qualsiasi etnia, di qualsiasi latitudine del mondo, vittime di violenze, di guerre, di sfruttamento, oppressi dalla povertà e dall’indifferenza di un mondo sempre lontano da una minima parvenza di umanità.L’iniziativa è veicolata dal Comune di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

A Cutrofiano il concerto delle «Sister Act» di Puglia per Li Ucci Festival - Il coro di suore missionarie francescane di Gravina guidato dalla madre superiora Suor Maria Teresa Carvalho, famoso grazie al video scelto come inno ufficiale della 70esima Conferencia Dos Religiosos ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Cutrofiano For Children Concerto