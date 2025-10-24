Custodia in carcere per due uomini ritenuti responsabili di 11 rapine tra Sant’Anastasia Somma Vesuviana e Pomigliano d’Arco
I due uomini, fermati ad Acerra, sono accusati di rapine plurime ai distributori di carburante tra settembre e ottobre 2025, con un bottino complessivo di circa 10.000 euro.. Stamattina la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Tribunale di Nola, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di due soggetti di 34 e 30 anni, per i reati di concorso in rapina pluriaggravata e continuata, furto e ricettazione. Il 3 Settembre 2025, tra le ore 19:30 e le ore 21:30, due uomini, a bordo di un’automobile, con il volto travisato da maschere raffiguranti una nota saga cinematografica ed armati di pistola, hanno consumato ben cinque rapine in rapida successione, tutte ai danni di personale impiegato presso vari Distributori di carburante, nei Comuni di Sant’Anastasia, Somma Vesuviana e Pomigliano d’Arco. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
