Curcio di rigore il Foggia cade ancora in casa | allo ' Zac' vince l' Altamura

Foggiatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci si aspettava tanto, dopo il bel successo di Casarano. Invece, lo Zaccheria è di nuovo terra di conquista per gli avversari. Dopo il Crotone, anche l'Altamura fa festa. L'ha decisa l'ex Curcio, su calcio di rigore, in una partita dai contenuti tecnici terribilmente modesti e decisamente avara. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

