Curcio di rigore il Foggia cade ancora in casa | allo ' Zac' vince l' Altamura
Ci si aspettava tanto, dopo il bel successo di Casarano. Invece, lo Zaccheria è di nuovo terra di conquista per gli avversari. Dopo il Crotone, anche l'Altamura fa festa. L'ha decisa l'ex Curcio, su calcio di rigore, in una partita dai contenuti tecnici terribilmente modesti e decisamente avara.
Curcio di rigore, il Foggia cade ancora in casa: allo 'Zac' vince l'Altamura - Un penalty trasformato dall'ex rossonero al 13' della ripresa decide l'anticipo dell'undicesima giornata. Si legge su foggiatoday.it