Cup Padova Sud a mezzo servizio Camani PD | Siamo di fronte all’ennesimo taglio silenzioso

Padovaoggi.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Abbiamo già interrogato più volte la Giunta regionale su questa vicenda, ricevendo solo rassicurazioni che, puntualmente, vengono smentite dai fatti. Oggi scopriamo che la riduzione degli orari di apertura dei CUP nel Distretto Padova Sud, introdotta come misura temporanea per il periodo estivo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Cup Padova Sud Mezzo