Cultura Pistoia Capitale del Libro 2026 Il sindaco Tomasi | Sarà inclusiva e per tutti

Il comune di Pistoia sarà la Capitale del Libro del 2026. A dare l’annuncio il ministro della cultura Alessandro Giuli nella Sala della Crociera, nella sede del Ministero di Via del Collegio Romano a Roma. Il progetto presentato dal sindaco Alessandro Tomasi ha prevalso su quelli degli altri quattro comuni finalisti: Carmagnola (Torino), Perugia, Nardó (Lecce) e Tito (Potenza). La giuria ha assegnato all’unanimità la vittoria al comune toscano per il progetto “Pistoia: l’avventura del leggere, il coraggio di costruire il futuro”. Il sindaco Alessandro Tomasi non nasconde l’emozione a margine della proclamazione: “Avevamo già tentato questa avventura arrivando sempre in finale e questa volta siamo riusciti a vincere il titolo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

