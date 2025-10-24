Cultura dai teatri alle librerie in città | per Napoli un bando da 1,5 milioni

24 ott 2025

“Siamo pronti a varare un  bando da 1,5 milioni di euro per il segmento Cultura, lo pubblicheremo tra la fine dell’anno e l’inizio del prossimo. I beneficiari saranno i  teatri, i cinema, le librerie, le aziende  che lavorano nel mondo degli spettacoli e delle produzioni. Un provvedimento che segue analoghi interventi negli altri settori sensibili della nostra economia”. Lo ha annunciato  il presidente della Camera di commercio di Napoli Ciro Fiola  a margine della presentazione nel Salone delle Grida del musical Anastasia che andrà in scena al  Palapartenope.  “Questa amministrazione – ha aggiunto Fiola – è sempre più il cuore di iniziative, eventi, progetti importanti per la nostra città e per la provincia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

