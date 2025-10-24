Culle vuote la città resiste Fecondità sopra la media ma il declino continua
di Serena Convertino AREZZO Nell’inverno demografico toscano, Arezzo accende una fiammella di speranza. Flebile, ma reale. I dati Istat fotografano un quadro nazionale in drammatica flessione, che non fa sconti alla Toscana, sestultima in classifica quanto al numero medio di figli per donna. 1,06 con un crollo del 7,4% rispetto al 2024. Culle vuote e bilancio demografico a picco, con Arezzo che tiene botta. La provincia registra infatti il tasso di fecondità totale più alto della regione con 1,21 figli per donna: nove centesimi sopra la media toscana e 6 in più rispetto ad anno scorso. Un margine sottile, ma sufficiente per distinguersi in un contesto di denatalità strutturale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
