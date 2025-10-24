Cuadrado a cuore aperto | Se mi diverto ancora? Il calcio mi ha cambiato la vita… Quando vedi il traguardo lì vicino cerchi di sfruttare ogni momento Poi parla così di Allegri!

Cuadrado, esterno del Pisa, ha parlato così dopo il pareggio e il gol contro il Milan a San Siro. Le dichiarazioni dell’ex Juventus. A Sky dopo Milan Pisa, Juan Cuadrado si è espresso così dopo il 2-2 di San Siro, in cui ha segnato il gol del momentaneo pareggio su calcio di rigore. Le dichiarazioni dell’ex bianconero. PAREGGIO – «Contento per il gol e per la prestazione della squadra. Rammaricati perché alla fine abbiamo visto il traguardo vicino. Questo pareggio ci deve dare la fiducia per affrontare le prossime partite: se abbiamo questa voglia e con la personalità mostrata in campo possiamo fare ancora molto bene». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cuadrado a cuore aperto: «Se mi diverto ancora? Il calcio mi ha cambiato la vita… Quando vedi il traguardo lì vicino, cerchi di sfruttare ogni momento». Poi parla così di Allegri!

Altri contenuti sullo stesso argomento

Athekame salva il Milan a San Siro: i rossoneri passano in vantaggio con Leão, poi incassano le reti di Cuadrado e Nzola, lo svizzero entra e trova il 2-2 nel recupero - facebook.com Vai su Facebook

Cuadrado: "Juventus la squadra del cuore, volevo e potevo restare. All'Inter per un motivo, i tifosi mi hanno capito e mi vogliono bene" - Sia al Pisa sia alla Colombia posso essere utile con l’esperienza e le mie caratteristiche. Riporta calciomercato.com