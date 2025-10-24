Crystal Palace stordito da Larnaca Aberdeen si è battuto
2025-10-24 00:12:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: La serata storica del Crystal Palace non è andata secondo i piani. Il Crystal Palace ha subito una sconfitta shock nella prima partita casalinga di una competizione europea vera e propria, quando è stato battuto 1-0 al Selhurst Park dalla squadra cipriota del Larnaca. I vincitori della FA Cup hanno iniziato alla grande la Premier League e sono tra i favoriti per vincere la competizione di terza divisione europea. Dopo aver battuto la Dynamo Kyiv nella prima fase di campionato, gli Eagles avrebbero dovuto spazzare via il Larnaca. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Altre letture consigliate
Cronache di spogliatoio. . Il tema della salute mentale nel calcio è sempre più attuale Il Crystal Palace ha creato un’Academy per offrire sostegno psicologico a tutti i suoi giovani esclusi dal calcio professionistico. The Eagles si confermano un modello da se - facebook.com Vai su Facebook
| DEF CON POINTS Senesi (+2) Crystal Palace 0-2 Bournemouth #FPL | #CRYBOU - X Vai su X
Pronostico Crystal Palace-AEK Larnaca 23 Ottobre: solo Eagles a Selhurst Park? - Il pronostico, le quote e l'analisi del match di UEFA Europa Conference League tra Crystal Palace e AEK Larnaca, in programma giovedì 23 ottobre 2025 alle 21:00: scopri le migliori opzioni di scommess ... Da bottadiculo.it
Pronostico Crystal Palace-AEK Larnaca: a Selhurst Park non si passa - AEK Larnaca è una partita della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: tv, formazioni, pronostico. Scrive ilveggente.it
Pronostico Crystal Palace vs AEK Larnaca – 23 Ottobre 2025 - Alle 21:00 del 23 Ottobre 2025 il Selhurst Park ospita una sfida interessante della UEFA Europa Conference League tra il Crystal Palace e l'AEK Larnaca. Secondo news-sports.it