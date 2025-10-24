Crystal Palace stordito da Larnaca Aberdeen si è battuto

2025-10-24 00:12:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: La serata storica del Crystal Palace non è andata secondo i piani. Il Crystal Palace ha subito una sconfitta shock nella prima partita casalinga di una competizione europea vera e propria, quando è stato battuto 1-0 al Selhurst Park dalla squadra cipriota del Larnaca. I vincitori della FA Cup hanno iniziato alla grande la Premier League e sono tra i favoriti per vincere la competizione di terza divisione europea. Dopo aver battuto la Dynamo Kyiv nella prima fase di campionato, gli Eagles avrebbero dovuto spazzare via il Larnaca. 🔗 Leggi su Justcalcio.com