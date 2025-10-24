Crunchyroll ha rimosso tre titoli importanti che non saranno più trasmessi legalmente

Senza preavviso, Crunchyroll ha rimosso tre serie cult - Death Parade, 91 Days e Claymore - per un totale di oltre 16 ore di contenuti. Gli anime restano temporaneamente accessibili solo su Amazon Video e Roku, scatenando la delusione dei fan. Questa volta, il silenzio di Crunchyroll è stato più assordante di un annuncio ufficiale. Tre serie molto amate - Death Parade, 91 Days e Claymore - sono scomparse dal catalogo, lasciando dietro di sé un vuoto che gli appassionati hanno subito colmato di domande. Addii silenziosi in streaming La piattaforma di streaming più grande al mondo dedicata all'animazione giapponese ha rimosso senza preavviso tre titoli che, pur diversi tra loro, condividono uno spazio speciale tra i fan. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

