Crossover – Universo Nerd | il grande ritorno in TV e online dal 28 ottobre!

Dopo anni di successi e un posto di rilievo nel cuore della community geek italiana, Crossover – Universo Nerd è pronto a tornare con una settima stagione completamente rinnovata. Il nuovo ciclo di puntate debutta martedì 28 ottobre alle 20:35 su Iunior TV, con replica il mercoledì 29 ottobre alle 22:30 su Supersix, e sarà disponibile anche in streaming e on demand su YouTube e sui portali di Tom’s Hardware Italia e SpazioGames, parte del gruppo 3Labs Media. Un reboot per una nuova generazione di nerd. Nato come uno dei primi programmi italiani dedicati a videogiochi, cinema, serie TV e cultura nerd, Crossover – Universo Nerd è sempre stato più di un semplice talk show: un punto d’incontro per chi vive la cultura pop come parte della propria identità. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

