Crollo nella Vela Celeste chiesto il processo per sei dirigenti del comune di Napoli

Tempo di lettura: 2 minuti Sono sei i dirigenti del comune di Napoli per i quali la Procura di Napoli ha chiesto il processo nell’ ambito delle indagini per il crollo, la sera del 22 luglio 2024, di un ballatoio nella vela celeste di Scampia che provocò tre morti e undici feriti, tra cui sette bambini. Lo riportano Il Mattino e La Repubblica. Il cedimento del ballatoio determinò la caduta anche di quelli presenti al secondo e al primo piano. Il primo a perdere la vita in quel disastro fu il 29enne Roberto Abbruzzo, deceduto sul colpo. Poi, Margherita Della Ragione, 35 anni. Qualche giorno dopo, in ospedale, perse la vita anche Patrizia Della Ragione, 53 anni, zia di Margherita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Crollo nella Vela Celeste, chiesto il processo per sei dirigenti del comune di Napoli

