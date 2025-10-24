Crollo in un cantiere nell’area dell’ex Magneti Marelli a Sesto San Giovanni | ferita una donna

Crollo in un cantiere di Sesto San Giovanni (Milano), nell’area dell’ex Magneti Marelli. Durante alcuni lavori di demolizione, una parte del palazzo che ospitava gli uffici direzionali dell’azienda, in via Ercole Marelli 326, è crollata, ferendo una donna di 37 anni che stava passando a piedi nei pressi del cantiere. È accaduto nel primo pomeriggio, per cause che sono in corso di accertamento.. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Crollo in un cantiere nell’area dell’ex Magneti Marelli a Sesto San Giovanni: ferita una donna

