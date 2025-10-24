Crollo in un cantiere alle porte di Milano ferita una donna

Polvere, detriti e una donna di 37 anni leggermente ferita. È quanto accaduto in via Ercole Marelli a Sesto San Giovanni nel pomeriggio di venerdì 24 ottobre, dove è crollato una porzione dell’ex palazzo della Magneti Marelli (attualmente in demolizione).La donna è stata accompagnata in codice. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

