Crollo in galleria | autogru danneggia sottopassaggio alla Balduina

Ha danneggiato il basamento del condominio sotto al quale passa la galleria determinando il crollo dei calcinacci. L'incidente è avvenuto intorno alle 17:00 di ieri e ha visto coinvolta una autogru in transito sotto al tunnel che collega piazza Carlo Mazzaresi e piazza della Balduina. 🔗 Leggi su Romatoday.it