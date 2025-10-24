Crollo in galleria | autogru danneggia sottopassaggio alla Balduina
Ha danneggiato il basamento del condominio sotto al quale passa la galleria determinando il crollo dei calcinacci. L'incidente è avvenuto intorno alle 17:00 di ieri e ha visto coinvolta una autogru in transito sotto al tunnel che collega piazza Carlo Mazzaresi e piazza della Balduina. 🔗 Leggi su Romatoday.it
