crollo della vela celeste di scampia chiesto rinvio a giudizio per sei dirigenti del comune

La Procura di Napoli ha chiesto il rinvio a giudizio per sei dirigenti del Comune, nell'inchiesta sul crollo della Vela Celeste di Scampia, tragedia che nel luglio del 2024 costò la vita a tre persone e provocò undici feriti, tra cui sette bambini.

