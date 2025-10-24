Crollo della Vela Celeste di Scampia chiesto rinvio a giudizio per sei dirigenti del Comune
La Procura di Napoli ha chiesto il rinvio a giudizio per sei dirigenti del Comune, nell’inchiesta sul crollo della Vela Celeste di Scampia, tragedia che nel luglio del 2024 costò la vita a tre persone e provocò undici feriti, tra cui sette bambini. Crollo della Vela Celeste di Scampia, chiesto rinvio a giudizio per sei . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
$Napoli - Crollo nella Vela Celeste, chiesto il processo per 6 dirigenti. Ordinanza di sgombero ignorata e mancata manutenzione. $Cronaca $Scampia $Vela $Crollo $Processo $Dirigenti $NanoTV - X Vai su X
Oggi, 26 settembre, ricorre il 28° anniversario del terremoto che, nel 1997, causò il crollo di tre vele della chiesa superiore della Basilica e la morte di quattro persone, due frati e due tecnici della sovrintendenza ? Questa mattina il capo restauratore della Ba - facebook.com Vai su Facebook
Crollo nella Vela Celeste di Scampia: chiesto processo per 6 dirigenti del Comune - Chiesto il processo per 6 dirigenti comunali per il crollo nella Vela Celeste di Scampia; i reati ipotizzati sono crollo colposo, omicidio plurimo colposo ... Come scrive fanpage.it
Crollo nella vela celeste, chiesto il processo per sei dirigenti - Il 22 luglio 2024 morirono tre persone e rimasero ferite 11 persone, tra cui bambini ... Scrive rainews.it
Scampia, crollo Vela Celeste: Chiesto il processo per 6 dirigenti del comune di Napoli - Chiesto il processo per sei dirigenti comunali per il crollo della Vela Celeste di Scampia (ci furono tre morti), omessa manutenzione. Si legge su quotidianodelsud.it