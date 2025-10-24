Crollo della Vela Celeste di Scampia chiesto rinvio a giudizio per sei dirigenti del Comune

Teleclubitalia.it | 24 ott 2025

La Procura di Napoli ha chiesto il rinvio a giudizio per sei dirigenti del Comune, nell’inchiesta sul crollo della Vela Celeste di Scampia, tragedia che nel luglio del 2024 costò la vita a tre persone e provocò undici feriti, tra cui sette bambini. Crollo della Vela Celeste di Scampia, chiesto rinvio a giudizio per sei . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

crollo della vela celeste di scampia chiesto rinvio a giudizio per sei dirigenti del comune

© Teleclubitalia.it - Crollo della Vela Celeste di Scampia, chiesto rinvio a giudizio per sei dirigenti del Comune

