Crollano i salari reali e le pensioni sono da fame la Cgil torna in piazza

Lanotiziagiornale.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cgil oggi scenderà di nuovo in piazza. Dietro lo slogan “Democrazia al lavoro” la richiesta rimane sempre la stessa: aumentare salari e pensioni, maggiori investimenti nella sanità e nella scuola, una vera riforma fiscale accompagnati da un no alla precarietà e al riarmo. Tra gli interventi la Cgil segnala quelli del giornalista Sigfrido Ranucci e del segretario generale dell’Ituc, Luc Triangle. La proposta della Cgil per una patrimoniale per ridare ossigeno a i salari da fame. Il leader della Cgil Maurizio Landini rilancerà la proposta di una patrimoniale sulle grandi ricchezze: un contributo dell’1,3% che graverebbe su chi possiede un patrimonio di oltre 2 milioni di euro. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

crollano i salari reali e le pensioni sono da fame la cgil torna in piazza

© Lanotiziagiornale.it - Crollano i salari reali e le pensioni sono da fame, la Cgil torna in piazza

Scopri altri approfondimenti

crollano salari reali pensioniCosta (M5s), stipendi e pensioni al collasso - "L'Italia è nel pieno di una crisi salariale devastante che il governo continua a ignorare mentre insegue opere faraoniche e spese militari miliardarie. Come scrive ansa.it

Una legge di Stabilità che faccia crescere salari e pensioni - Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo contributo di Domenico Carrieri, Sociologo del lavoro, Cesare Damiano, Presidente Associazione Lavoro&Welfare e Agostino Megale, già Segretario confederale ... Si legge su huffingtonpost.it

Pensioni, la grande svalutazione: 13.000 euro persi in dieci anni dai trattamenti medi - I risultati di uno studio realizzato da Itinerari Previdenziali in collaborazione con CIDA mostra la svalutazione strutturale degli assegni di chi ha versato di più ... Come scrive panorama.it

Cerca Video su questo argomento: Crollano Salari Reali Pensioni