Crollano i salari reali e le pensioni sono da fame la Cgil torna in piazza

La Cgil oggi scenderà di nuovo in piazza. Dietro lo slogan “Democrazia al lavoro” la richiesta rimane sempre la stessa: aumentare salari e pensioni, maggiori investimenti nella sanità e nella scuola, una vera riforma fiscale accompagnati da un no alla precarietà e al riarmo. Tra gli interventi la Cgil segnala quelli del giornalista Sigfrido Ranucci e del segretario generale dell’Ituc, Luc Triangle. La proposta della Cgil per una patrimoniale per ridare ossigeno a i salari da fame. Il leader della Cgil Maurizio Landini rilancerà la proposta di una patrimoniale sulle grandi ricchezze: un contributo dell’1,3% che graverebbe su chi possiede un patrimonio di oltre 2 milioni di euro. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Crollano i salari reali e le pensioni sono da fame, la Cgil torna in piazza

