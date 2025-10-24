Criticità sul ponte elicoidale | come cambia la viabilità nel nodo di San Benigno
Cambia la viabilità nel Nodo di San Benigno. Il Comune, attraverso apposito provvedimento, ha disposto le modifiche fino al 30 aprile 2026 per lavori sul ponte Elicoidale. Il motivo è legato alla necessità di ridurre i carichi sulla carreggiata perché, si legge nel documento "durante le ispezioni. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Vittoria Ferdinandi. . Oggi per Ponte Pattoli è una giornata davvero importante È stato un cammino difficile, segnato da criticità giuridiche e da tempi che, lo so bene, hanno pesato su tutta la comunità. Ma oggi il cantiere torna nella piena disponibilità dell’am - facebook.com Vai su Facebook
Criticità sul ponte elicoidale: come cambia la viabilità nel nodo di San Benigno - Durante le ispezioni periodiche sullo stato dell’impalcato è emersa la necessità di misure riduttive dei carichi a tutela della sicurezza stradale ... Lo riporta genovatoday.it
Nodo di San Benigno, fino al 30 aprile solo due corsie sul Ponte Elicoidale: come cambia la viabilità - Dalla serata di giovedì 23 ottobre e fino al 30 aprile 2026 la carreggiata del Ponte Elicoidale – nel tratto compreso tra Lungomare Canepa e ... Secondo primocanale.it
San Benigno, nuovi limiti alla circolazione dopo i rilievi sull’Elicoidale - Necessità di alleggerire l’impalcato e lavori per il Nodo, provvedimento urgente del Comune: ecco i nuovi limiti alla circolazione ... Come scrive ilsecoloxix.it