Criticità sul ponte elicoidale | come cambia la viabilità nel nodo di San Benigno

Genovatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cambia la viabilità nel Nodo di San Benigno. Il Comune, attraverso apposito provvedimento, ha disposto le modifiche fino al 30 aprile 2026 per lavori sul ponte Elicoidale. Il motivo è legato alla necessità di ridurre i carichi sulla carreggiata perché, si legge nel documento "durante le ispezioni. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

criticit224 ponte elicoidale cambiaCriticità sul ponte elicoidale: come cambia la viabilità nel nodo di San Benigno - Durante le ispezioni periodiche sullo stato dell’impalcato è emersa la necessità di misure riduttive dei carichi a tutela della sicurezza stradale ... Lo riporta genovatoday.it

criticit224 ponte elicoidale cambiaNodo di San Benigno, fino al 30 aprile solo due corsie sul Ponte Elicoidale: come cambia la viabilità - Dalla serata di giovedì 23 ottobre e fino al 30 aprile 2026 la carreggiata del Ponte Elicoidale – nel tratto compreso tra Lungomare Canepa e ... Secondo primocanale.it

San Benigno, nuovi limiti alla circolazione dopo i rilievi sull’Elicoidale - Necessità di alleggerire l’impalcato e lavori per il Nodo, provvedimento urgente del Comune: ecco i nuovi limiti alla circolazione ... Come scrive ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Criticit224 Ponte Elicoidale Cambia