Criticità sul ponte elicoidale | come cambia la viabilità nel nodo di San Benigno

Cambia la viabilità nel Nodo di San Benigno. Il Comune, attraverso apposito provvedimento, ha disposto le modifiche fino al 30 aprile 2026 per lavori sul ponte Elicoidale. Il motivo è legato alla necessità di ridurre i carichi sulla carreggiata perché, si legge nel documento "durante le ispezioni. 🔗 Leggi su Genovatoday.it