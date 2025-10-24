Critiche dai napoletani e il tradimento di Gattuso | parole al veleno da casa Ancelotti è polemica!
Carlo Ancelotti e Gennaro Gattuso: storia di un vecchio amore che, da qualche anno, si è tramutato in un sentimento totalmente contrapposto. Colpa del Napoli. O, per meglio dire, di quanto accaduto all’addio del tecnico di Reggiolo (ora CT della Nazionale brasiliana) al club azzurro, con il conseguente arrivo dell’attuale selezionatore della Nazionale Italiana. Un episodio che, evidentemente, segna ancora, negativamente, il rapporto tra i due. A parlarne è Katia Ancelotti, figlia di Carlo, nella sua intervista al Corriere della Sera. News Napoli calcio, Katia Ancelotti senza peli sulla lingua. Nel corso della sua intervista rilasciata al Corriere della Sera, Katia Ancelotti ha svelato nuovi particolari retroscena in merito ai rapporti tesi tra il padre Carlo e Gennaro Gattuso. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Ancelotti e Gattuso non si parlano più, il retroscena della figlia Katia che attacca anche Pioli - Katia Ancelotti racconta il lato intimo di Carlo, il padre allenatore, ricorda l'esperienza di Napoli che portò alla rottura con Ringhio e protegge il fratello Davide per le troppe critiche ... Secondo sport.virgilio.it
Katia Ancelotti: «Dopo Napoli con Gattuso non si sono più visti né sentiti. Papà ci rimase male» - Katia Ancelotti al Corsera: «Mi piacerebbe vederlo una volta arrabbiato. Lo riporta ilnapolista.it