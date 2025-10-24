Carlo Ancelotti e Gennaro Gattuso: storia di un vecchio amore che, da qualche anno, si è tramutato in un sentimento totalmente contrapposto. Colpa del Napoli. O, per meglio dire, di quanto accaduto all’addio del tecnico di Reggiolo (ora CT della Nazionale brasiliana) al club azzurro, con il conseguente arrivo dell’attuale selezionatore della Nazionale Italiana. Un episodio che, evidentemente, segna ancora, negativamente, il rapporto tra i due. A parlarne è Katia Ancelotti, figlia di Carlo, nella sua intervista al Corriere della Sera. News Napoli calcio, Katia Ancelotti senza peli sulla lingua. Nel corso della sua intervista rilasciata al Corriere della Sera, Katia Ancelotti ha svelato nuovi particolari retroscena in merito ai rapporti tesi tra il padre Carlo e Gennaro Gattuso. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Critiche dai napoletani e il “tradimento” di Gattuso: parole al veleno da casa Ancelotti, è polemica!