Crimini e caporali Lo sfruttamento nell’epoca del lavoro flessibile

Firenze, 24 ottobre 2025 – Un pomeriggio per comprendere il mondo del lavoro da vicino, anche nei suoi lati più oscuri, senza retorica e senza scorciatoie. Lunedì prossimo alle 16,30, il Centro Età Libera San Jacopino ospiterà la presentazione del volume , un’indagine corale sulle forme di sfruttamento che attraversano le filiere produttive contemporanee. L’iniziativa, organizzata dal Circolo Piero Gobetti di Firenze in collaborazione con la Biblioteca Fabrizio De André, si terrà in via delle Carra 4. A curare il libro sono stati i sociologi Stefano Becucci e Vincenzo Scalia, che saranno al centro di un confronto aperto sui meccanismi che regolano il lavoro flessibile e le sue numerose, talvolta imprevedibili zone d’ombra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

