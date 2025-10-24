Crime 101 | Chris Hemsworth a caccia della rapina perfetta

Sony Pictures ha svelato ieri il trailer di Crime 101: La Strada del Crimine, il nuovo thriller con protagonista Chris Hemsworth. Prodotto da Amazon MGM Studios, ispirato romanzo omonimo firmato da Don Winslow, e diretto da Bart Layton, già regista dell’ottimo American Animals del 2019, il thriller Crime 101: La Strada del Crimine porta sul grande schermo la storia di un ladro (Hemsworth) alle prese con quello che sembra il furto perfetto, l’ultimo di una carriera da criminale. Guardate qui il trailer di Crime 101 Qual è la trama ufficiale di Crime 101?. L’avvincente ed elegante thriller Crime 101 – La Strada del Crimine racconta la storia di Davis (Chris Hemsworth), un ladro sfuggente le cui rapine magistralmente pianificate hanno da tempo lasciato la polizia senza indizi. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

