Cresce la rete dei defibrillatori Altre installazioni sul territorio
Sono stati installati due nuovi defibrillatori automatici esterni. I due strumenti sono in Piazza Pertini, a Capannoli; all’esterno della Farmacia Comunale, a Santo Pietro Belvedere. Due strumenti che, come sappiamo, sono fondamentali per salvare delle vite. Capannoli, quindi, è sempre più cardioprotetta. Queste nuove installazioni – spiega l’amministrazione – rappresentano un ulteriore passo nel percorso di messa in sicurezza del territorio intrapreso dal Comune. Dopo aver prioritariamente dotato tutte le scuole e gli impianti sportivi di dispositivi salvavita — garantendo così la protezione dei luoghi più frequentati da bambini, ragazzi e cittadini — il Comune prosegue oggi nell’ampliamento della rete dei Dae installati in spazi pubblici, rendendola sempre più diffusa e accessibile 24 ore su 24. 🔗 Leggi su Lanazione.it
