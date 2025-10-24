Cremonese verso l’Atalanta | Audero può rientrare ballottagio Vardy-Sanabria

Cremona, 24 ottobre 2025 – Seconda gara consecutiva allo Zini per la Cremonese, che sabato 25 ottobre (alle 20.45), solo pochi giorni dopo il combattuto pareggio nel posticipo di lunedì 20 con l’Udinese, è chiamata ad ospitare l’Atalanta. Per la squadra di mister Nicola, che è alla prima di tre partite in una settimana (mercoledì 29 è in programma la trasferta infrasettimanale in casa del Genoa, mentre sabato 1° novembre arriverà a Cremona un avversario proibitivo come la Juventus), si preannuncia un derby lombardo tanto importante quanto impegnativo. I nerazzurri, che dal canto loro sono fermamente decisi a proseguire il loro percorso, rappresentano un ostacolo particolarmente difficile per la matricola grigiorossa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

