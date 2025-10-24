Cremonese, Nicola replica piccato a Tudor: «Non mi presto a questi giochini». Botta e risposta tra tecnici di Serie A. Cosa è successo. Botta e risposta a distanza tra panchine di Serie A. Non si è fatta attendere la replica di Davide Nicola alle dichiarazioni di Igor Tudor. Il tecnico della Juventus, intervenendo in conferenza stampa alla vigilia dell’impegno di Champions League contro il Real Madrid, aveva lamentato un calendario particolarmente ostico, citando proprio la Cremonese neopromossa come esempio di avversaria “più morbida” che i bianconeri non hanno ancora incontrato, a differenza dei tanti scontri diretti già disputati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Cremonese, Nicola replica piccato a Tudor: «Non mi presto a questi giochini». Botta e risposta a distanza tra i due tecnici