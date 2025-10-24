Credito di 70 mila euro da recuperare a Palermo pentito tira in mezzo Fabrizio Corona | Ha rapporti con la mafia

Fabrizio Corona avrebbe avuto rapporti con esponenti mafiosi per una richiesta di recupero crediti di 70 mila euro a Palermo. È ciò che William Alfonso Cerbo, detto Scarface, ha messo a verbale nel maxi procedimento Hydra della Dda di Milano e dei carabinieri sulla presunta alleanza tra mafie in. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

