Fucecchio, 24 ottobre 2025 – È arrivato il decreto di autorizzazione della cassa integrazione in deroga per i lavoratori della conceria Pegaso Spa di Ponte a Cappiano da parte del ministero del lavoro. Una notizia importante, molto attesa, che farà tirare un primo sospiro di sollievo agli operai che l’estate scorsa, nello spazio di una manciata di giorni, presero consapevolezza di aver perso il posto di lavoro e che lo stipendio non sarebbe più arrivato. Un caso sul quale la Regione con l’assessora Nardini, e con lei sindacati e Arti hanno rapidamente messo in campo tutti gli strumenti per sostenere i lavoratori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Crac della conceria Pegaso Spa, arrivato l’ok alla cassa integrazione in deroga