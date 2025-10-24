Crac della conceria Pegaso Spa arrivato l’ok alla cassa integrazione in deroga
Fucecchio, 24 ottobre 2025 – È arrivato il decreto di autorizzazione della cassa integrazione in deroga per i lavoratori della conceria Pegaso Spa di Ponte a Cappiano da parte del ministero del lavoro. Una notizia importante, molto attesa, che farà tirare un primo sospiro di sollievo agli operai che l’estate scorsa, nello spazio di una manciata di giorni, presero consapevolezza di aver perso il posto di lavoro e che lo stipendio non sarebbe più arrivato. Un caso sul quale la Regione con l’assessora Nardini, e con lei sindacati e Arti hanno rapidamente messo in campo tutti gli strumenti per sostenere i lavoratori. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondisci con queste news
Crac della conceria Pegaso Spa, arrivato l’ok alla cassa integrazione in deroga - Il dramma alla conceria di Ponte a Cappiano – lo ricordiamo – si era materializzato ai primi di agosto quando i dipendenti non ricevettero lo stipendio e scoprirono, tramite una verifica fatta dai sin ... Si legge su lanazione.it
Conceria Pegaso, si alla cig straordinaria per cessazione - Un primo sostegno importante per le oltre 40 tra lavoratrici e lavoratori della Conceria Pegaso Spa di Fucecchio senza stipendio ormai da mesi. Riporta ansa.it
Conceria Pegaso, autorizzata la cassa integrazione per cessazione - Un primo sostegno importante per le oltre 40 tra lavoratrici e lavoratori della Conceria Pegaso Spa di Fucecchio senza stipendio ormai da mesi. Scrive gonews.it