Covid guerra in Ucraina e sovranismi | così l’emergenza clima è sparita

Basta forse leggere le parole di Matteo Salvini per capire perché il Green Deal europeo è sotto attacco, una strategia di logoramento che trasforma il macro accordo voluto nel dicembre . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Covid, guerra in Ucraina e sovranismi: così l’emergenza clima è sparita

