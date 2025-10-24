Covid FdI all’attacco di Pregliasco | Finanziato dalle case farmaceutiche la sua audizione è inattendibile

Pregliasco, ex membro del Cts lombardo all’epoca della pandemia, ha recitato tutto il suo vecchio repertorio, trovando la sponda dei commissari dell’opposizione in commissione Covid. “Le risposte del professor Pregliasco hanno chiarito diversi aspetti della risposta del Paese alla pandemia da Covid”, si legge in una nota del deputato pentastellato Alfonso Colucci. Pregliasco “ha finalmente sgombrato il campo sull’utilità del piano pandemico influenzale del 2006, che non avrebbe permesso di affrontare la prima ondata; ha confermato la bontà delle misure di contenimento a partire dal lockdown; ha ribadito che sulla base delle informazioni a disposizione della comunità scientifica e dei decisori politici al momento dello scoppio della pandemia il lavoro svolto ha permesso di mitigare i danni del virus. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Covid, FdI all’attacco di Pregliasco: “Finanziato dalle case farmaceutiche, la sua audizione è inattendibile”

