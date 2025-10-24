Costacurta il Principe dell'OIgiata torna in carcere finita la riabilitazione nella clinica di lusso
Fine della permanenza in una lussuosa clinica privata per Matteo Costacurta, il "Principe" dell'Olgiata, che deve scontare 14 anni per il tentato omicidio di Alessio Marzani. Torna in carcere a Rebibbia dopo un periodo di riabilitazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
