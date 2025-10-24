TikTok, YouTube, Instagram e vlog di viaggio come vettori di narrazioni amiche e vicine a Mosca. Vettori di comunicazione e strumenti di espansione della propria sfera di influenza, nella quale la vicinanza di influencer e personaggi noti, veri e propri agenti di influenza, sono utili a modellare le percezioni della Russia fuori dalla propria regione del mondo. L’indagine condotta da Tua Research e United Media24 ricostruisce il movimento degli influencer al soldo del Cremlino e il funzionamento delle operazioni di immagine innescate grazie al loro social scoring. Al centro, il Presidential Foundation for Cultural Initiatives (Pfki), un fondo voluto da Vladimir Putin nel 2021 con la missione ufficiale di “sostenere la cultura russa”. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Così Mosca usa gli influencer stranieri per costruire consenso globale. Tra loro anche un italiano