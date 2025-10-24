La scelta è semplice tra chi si accontenta dell'Europa timida, debole, paralizzata di oggi e chi, invece, la vorrebbe capace di contare e di ritagliarsi un ruolo di primo piano nel nuovo ordine mondiale. La questione del superamento del diritto di veto può essere riassunta così perché quello strumento micidiale dà l'opportunità ad ognuno dei 27 Paesi dell'Unione, anche il più piccolo, di bloccare una scelta che va incontro all'interesse degli altri 26 introducendo un sassolino che blocca i meccanismi decisionali della Ue. Basta pensare ai veti minacciati nel consiglio europeo di ieri: quello di Viktor Orban contro l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione, oppure, quello del premier belga sull'utilizzo degli asset russi per finanziare Kiev. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Così il diritto di veto dimezza l'Unione europea