di Nicola Palma MILANO Milano, Bruzzano, via Grassini. Sono le 9.51 e 21 secondi di mercoledì. La telecamera dello stabile d’angolo con via Vincenzo da Seregno inquadra l’arrivo di uno scooter con un uomo in sella: è Luigi Morcaldi, il sessantaquattrenne fermato dalla polizia locale per l’assassinio della ex compagna Luciana Ronchi. Sono gli attimi che precedono il femminicidio, il secondo in città in otto giorni, immortalati in un filmato agli atti dell’indagine coordinata dai pm Leonardo Lesti e Giovanni Tarzia. La ferocia del killer Un filmato che dà dell’idea della ferocia del killer, che si accanisce sulla sessantaduenne e la colpisce più volte al volto e al collo: alla fine, la prima ispezione del medico legale conterà 14 ferite, di cui una profonda all’altezza della giugulare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Così è morta Luciana. Via Grassini, ore 9.51: il delitto in 17 secondi del killer in motorino