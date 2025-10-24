Cos’è la salmonella non tifoidea e quali sono i sintomi

Bologna, 24 ottobre 2025 – La salmonella è un tipo di infezione alimentare che deriva principalmente da carne o derivati animali mangiati crudi o da acqua non potabile. A Reggio Emilia sono stati identificati 19 casi di positività a salmonella non tifoidea (salmonelle C), comunica l’Ausl. Queste persone si sarebbero sentite male dopo aver mangiato in alcuni locali della città o della provincia. Le indagini per risalire alle causa sono ancora in corso, ma intanto capiamo di che tipo di salmonella si tratta, quali sono i sintomi e che cosa provoca questa infezione. Salmonella: che cos’è e quali sono le tipologie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cos’è la salmonella non tifoidea e quali sono i sintomi

Altre letture consigliate

Salmonella: che cos’è e quali sono le tipologie - Le salmonelle non tifoidee (come nei casi di Reggio Emilia) sono le più comuni e quindi “sono una delle cause più frequenti di tossinfezioni alimentari nel mondo industrializzato”, ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Cos’è la salmonella non tifoidea e quali sono i sintomi - Il ceppo non tifoideo è il più comune e provoca problemi gastrointestinali ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Salmonella. Da gennaio 2023 a novembre 2024 sono 232 i casi confermati in 16 Paesi UE. In Italia il numero più alto (67) - Le indagini epidemiologiche, microbiologiche e di tracciabilità nel focolaio austriaco del 2023 e nel focolaio italiano del 2024 hanno confermato che i pomodorini della regione Sicilia in Italia erano ... Segnala quotidianosanita.it