Cosa sta succedendo con la NBA e le scommesse

Nel pomeriggio di ieri, quando gli Stati Uniti si stavano mettendo a lavoro, ci è arrivata la notizia che Chauncey Billups, ex campione NBA nei mitici Detroit Pistons del 2004, era stato arrestato a Portland, Oregon, dove vive e lavora come allenatore dei Portland Trail Blazers. Circa un’ora prima del suo arresto (sempre nella mattinata americana e primo pomeriggio italiano) era arrivata anche quello dell’arresto di Terry Rozier da parte della FBI. La point guard dei Miami Heat era già stato indagato in estate dalla NBA per flussi di scommesse sospetti sulle sue prestazioni in campo, in particolare quando giocava ancora negli Charlotte Hornets nel 2023. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Cosa sta succedendo con la NBA e le scommesse

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

-23 in classifica e possibile svolta in panchina: cosa sta succedendo https://tinyurl.com/3xreutck - facebook.com Vai su Facebook

Scandalo scommesse NBA: arrestati Terry Rozier e Chauncey Billups nell’ambito di un’indagine federale - Incredibile uragano intorno al mondo della pallacanestro americana: l’accusa si riferisce a movimenti anomali su alcune puntate del 2023 ... Come scrive corrieredellosport.it

Scommesse Nba: arrestati Rozier (Miami Heat) e Billups (allenatore di Portland). Chi sono e cosa è successo - Nemmeno il tempo di cominciare la nuova stagione sul campo e celebrare, tra le altre cose, i campioni in carica degli Oklahoma City Thunder e la strepitosa prova iniziale di Victor Wembanyama, ... Riporta msn.com

"The decision of all decisions": LeBron James e l'annuncio social virale, cosa sta succedendo - La leggenda statunitense del basket ha condiviso attraverso il proprio profilo Instagram un post decisamente criptico, suscitando le reazioni dei tifosi ... Segnala tuttosport.com