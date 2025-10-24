Cosa può fare l’Europa di fronte alla carenza di medici

Internazionale.it | 24 ott 2025

Nell’Unione mancano 1,2 milioni di operatori sanitari. In paesi come la Francia il dieci per cento dei cittadini non ha un medico curante. Quali sono le radici di questo problema e come si può affrontare. Il video. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

