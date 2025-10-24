Cosa nostra ' ndrangheta e camorra alleate all' ombra di Messina Denaro Le rivelazioni del nuovo pentito

Ha deciso di pentirsi e di collaborare con la giustizia William Alfonso Cerbo, uno dei vertici del clan catanese dei Mazzei, e ha confermato in più verbali delle ultime settimane l’esistenza, ricostruita dalle indagini della Dda di Milano e dei carabinieri del Nucleo investigativo, di «un’alleanza» tra Cosa Nostra, 'ndrangheta e camorra, che sarebbe stata attiva tra Milano e Varese per fare. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - "Cosa nostra, 'ndrangheta e camorra alleate" all'ombra di Messina Denaro. Le rivelazioni del nuovo pentito

