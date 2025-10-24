Cosa fare in Toscana nel weekend | 8 eventi tra cibo cultura e tradizione

Sabato 25 e domenica 26 ottobre sono in programma moltissimi appuntamenti sul territorio. Eccone alcuni tra i più rilevanti, per una selezione che comprende sagre, manifestazioni culturali o festival internazionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cosa fare in Toscana nel weekend: 8 eventi tra cibo, cultura e tradizione

Cosa fare in Toscana nel weekend: 8 eventi tra cibo, cultura e tradizione - Eccone alcuni tra i più rilevanti, per una selezione che comprende sagre, manifestazioni culturali o festival ... Segnala lanazione.it

Volterragusto, la mostra che celebra il tartufo bianco - Per due fine settimana, Volterra si animerà con mercati, degustazioni e laboratori dedicati ai prodotti tipici dell'Alta Val di Cecina ... Secondo lanazione.it

Weekend a Torino del 25 e 26 ottobre, cosa fare? Buonissima, Luci d’Artista, concerti e sagre da non perdere - Eventi, concerti, mostre e sagre: scopri cosa fare a Torino e dintorni nel weekend tra arte, musica, teatro e gusto con la nostra Agenda Eventi. Scrive mentelocale.it