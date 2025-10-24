Cosa fare anche gratis a Trento dal 24 al 26 ottobre | tutti gli eventi
Anche questo fine settimana il Trentino si accende di appuntamenti tra sagre, spettacoli, musica, natura e sapori autentici. Dalle vallate più remote ai centri cittadini, il territorio si anima con proposte per ogni gusto ed. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Dritto e rovescio. . "Quando le donne andavano da Davide Lacerenza sapevano cosa stavano andando a fare". Gio Urso a #drittoerovescio - facebook.com Vai su Facebook
Cosa fare (anche gratis) a Trento dal 24 al 26 ottobre: tutti gli eventi - Una selezione di eventi in provincia di Trento, fra teatro, aperitivi, mostre e sagre. trentotoday.it scrive
Lunedì 19 maggio, cosa fare oggi in Trentino - L’appuntamento con Pint of Science è ormai un momento imperdibile per chi ama la scienza raccontata in modo informale, davanti a un boccale di birra. Da rainews.it
Giovedì 10 aprile, cosa fare oggi in Trentino - Appuntamento alle 20 nella Sala della Filarmonica (Corso Rosmini 86) con REEL ROCK Italia, la rassegna itinerante che porta sul grande schermo le storie più incredibili dell’arrampicata contemporanea. Segnala rainews.it