Cosa fare anche gratis a Trento dal 24 al 26 ottobre | tutti gli eventi
Anche questo fine settimana il Trentino si accende di appuntamenti tra sagre, spettacoli, musica, natura e sapori autentici. Dalle vallate più remote ai centri cittadini, il territorio si anima con proposte per ogni gusto ed. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Dritto e rovescio. . "Quando le donne andavano da Davide Lacerenza sapevano cosa stavano andando a fare". Gio Urso a #drittoerovescio - facebook.com Vai su Facebook
Cosa fare (anche gratis) a Trento dal 24 al 26 ottobre: tutti gli eventi - Una selezione di eventi in provincia di Trento, fra teatro, aperitivi, mostre e sagre. Riporta trentotoday.it
Lunedì 19 maggio, cosa fare oggi in Trentino - L’appuntamento con Pint of Science è ormai un momento imperdibile per chi ama la scienza raccontata in modo informale, davanti a un boccale di birra. Segnala rainews.it
Giovedì 10 aprile, cosa fare oggi in Trentino - Appuntamento alle 20 nella Sala della Filarmonica (Corso Rosmini 86) con REEL ROCK Italia, la rassegna itinerante che porta sul grande schermo le storie più incredibili dell’arrampicata contemporanea. Si legge su rainews.it