Cosa farà Maria De Filippi a Belve | si ribaltano i ruoli con Francesca Fagnani

A partire dal 28 ottobre 2025, la nuova edizione di Belve su Rai2 vedrà un’inattesa novità: Maria De Filippi sarà presente in tutte e cinque le puntate del programma, ma non come ospite fissa tradizionale. Sarà Maria, infatti, a intervistare Francesca Fagnani, in un curioso scambio di ruoli che Fagnani ha accettato come eccezione. Ma non aspettatevi che De Filippi sarà in studio, seduta su uno scalino a sgranocchiare le sue amate caramelle al limone. Francesca Fagnani a Belve Come riporta Fanpage in esclusiva, gli interventi di Maria De Filippi infatti saranno brevi e registrati in collegamento, senza la sua presenza fisica negli studi Rai, e vedranno la conduttrice di Amici porre una domanda per puntata alla giornalista di Belve. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Cosa farà Maria De Filippi a Belve: si ribaltano i ruoli con Francesca Fagnani

