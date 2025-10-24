Cosa cambia per Musetti con l’eliminazione di Auger-Aliassime a Basilea | ATP Finals sempre più vicine

Il canadese Felix Auger-Aliassime ha perso il primo set per 6-3 contro lo spagnolo Jaume Munar in occasione dei quarti di finale del torneo ATP 500 di Basilea e poi ha deciso di ritirarsi. Il prossimo numero 10 del mondo ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di un problema fisico che gli rendeva complicato il servizio e che non gli permetteva di confrontarsi al meglio con l’iberico. Quanto successo sul cemento della località svizzera interessa da vicino Lorenzo Musetti per quanto concerne la lotta per la qualificazione alle ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto giocatori al mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

